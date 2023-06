Tim balza in Borsa, scommette sull'arrivo di F2i

Tim prende la rincorsa a Piazza Affari, il miglior titolo del listino con un rialzo del 3,6% a 0,25 euro in attesa del cda che oggi si riunisce per cooptare il quindicesimo consigliere. Sul tavolo una rosa dei nomi ma la candidatura più forte è quella di Luciano Carta, promossa da Vivendi il primo azionista di Tim.

A spingere gli acquisti in Borsa è però la speculazione sul dossier rete che avrà il suo prossimo passo al cda del 19 giugno, quando verrà fatta una prima valutazione delle offerte presentate da Kkr e dal consorzio Cdp/Macquarie. Lo scenario è movimentato dalle attese per il possibile contributo alla partita di F2i, il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali.