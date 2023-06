Sul tavolo del cda di Tim due nomi, Carta e Pansa

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Sul tavolo del consiglio di Tim, in corso in questo momento a Roma, ci sono due nomi. Oltre a quello di Luciano Carta ex presidente di Leonardo il Comitato nomine al termine della sua istruttoria avrebbe proposto anche un'alternativa, Alessandro Pansa, attualmente presidente di Sparkle, dal 2013 al 2016 capo della Polizia e dal 2016 al 2018 direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. (ANSA).