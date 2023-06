Risale la produzione industriale in Ue-20, cala in Italia (-1,9%)

La produzione industriale torna a crescere in Europa. Dopo le flessioni registrate a marzo, ad aprile è aumentata su base mensile dell'1% nell'Eurozona e dello 0,7% nell'Ue nel suo insieme. Lo comunica Eurostat. A marzo, la produzione industriale era diminuita rispettivamente del 3,8% e del 3,2%. Rispetto a un anno fa, ad aprile è aumentata è dello 0,2% nell'Eurozona e dello 0,1 nei Ventisette.

Tra i Paesi per i quali sono disponibili dati, gli aumenti mensili più elevati sono stati registrati in Irlanda (+21,5%), Lituania (+2,8%) e Svezia (+1,4%). I cali maggiori in Slovenia (-7,9%) e Portogallo (-5,5%). In Italia è scesa dell'1,9%.