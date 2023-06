Mfe-Mediaset ritraccia in Borsa dopo due sedute in volo

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Giornata di contenimento per Mfe-Mediaset in Piazza Affari dopo due sedute di forti rialzi, causati dall'effetto psicologico della morte del fondatore Silvio Berlusconi. Il titolo B, quello più rappresentativo con dieci diritti di voto, ha chiuso in calo del 2,4% a 0,73 euro, Mfe A in ribasso del 2,8% a quota 0,55. Sostanzialmente piatte Prosieben (-0,6%), della quale il Biscione è ampiamente primo azionista con quasi il 30% delle quote, e Banca Mediolanum (+0,4%), della quale Fininvest detiene circa il 30%. In aumento di un punto percentuale sopra quota due euro Mondadori, che l'holding finanziaria dei Berlusconi controlla in modo 'blindato' con la maggioranza assoluta.

(ANSA).