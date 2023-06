Intesa Sanpaolo presenta Isybank con il ceo Messina

Arriva la nuova banca digitale Isybank di Intesa Sanpaolo con la presentazione ufficiale a Milano, in programma giovedì 15 giugno alle 11, presso lo spazio eventi della banca a Milano in via Melchiorre Gioia e anche in streaming sulla pagina web del gruppo Intesa Sanpaolo e su ANSA.it. Ad aprire i lavori dell'evento, dal titolo 'La nuova Isybank e le sfide dell'innovazione tra banca e fintech', il consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. A seguire, sono previste due tavole rotonde con la partecipazione, tra gli altri, del responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, e della responsabile Business Governance Banca dei Territori, Virginia Borla. La presentazione dettagliata di Isybank è affidata da Antonio Valitutti, amministratore delegato della banca digitale.

In chiusura, il presidente dell'associazione della Stampa Estera in Italia, Esma Cakir intervista il ceo Messina.