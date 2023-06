Il Pil del G20 accelera allo 0,9%, Italia cresce allo 0,6%

Il prodotto interno lordo nella zona del G20 è cresciuto dello 0,9% nel primo trimestre 2023 contro lo 0,4% del quarto trimestre 2022: è quanto emerge dalle stime provvisorie dell'Ocse.

In Italia, il Pil è salito allo 0,6% nello stesso periodo contro il -0,1% del trimestre precedente. Questa accelerazione nella zona del G20, precisa l'organismo con sede a Parigi, riflette principlamente la riapertura dell'economia in Cina, dove la crescita del Pil è cresciuta per raggiungere il 2,2% contro lo 0,6% del trimestre precedente.

Ma si spiega anche attraverso l'accelerazione della crescita in India (1,9% nel primo trimestre 2023 contro 1% nel quarto trimestre 2022). La crescita è migliorata anche in Canada e Francia. La Germania è invece entrata in recessione (-0,3% nel primo trimestre 2023 dopo -0,4% nel trimestre precedente).