I fondi immobiliari crescono, +13% nel 2022

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Crescono i fondi immobiliari che alla fine del 2022 hanno raggiunto i 4.450 miliardi di euro, con un incremento del 19% rispetto all'anno precedente e per i quali si prevedono buone performance anche nel 2023. Sono alcuni dei dati emersi a Milano dal 42esimo Rapporto 2023 su "I Fondi immobiliari in Italia e all'estero", realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con lo Studio Casadei.

Anche l'Europa ha dimostrato una buona tenuta del comparto: con 1.895 fondi e 270 Siiq operative, il patrimonio complessivo nel 2022 è stato pari a 1.530 miliardi di euro, in crescita di oltre sette punti percentuali. In Italia il patrimonio immobiliare detenuto direttamente dai 615 fondi attivi nel 2022 è arrivato a 123 miliardi di euro, con un incremento di circa il 13% sul 2021.

"Il settore immobiliare sta dimostrando una notevole resilienza di fronte alla difficile situazione politico-economica che caratterizza questo momento storico", ha affermato Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, sottolineando che: "In dieci anni il valore del patrimonio gestito in Europa è quasi triplicato mentre il numero dei veicoli, arrivato a 1.895, è cresciuto di 75 unità, trainato dalla crescita delle Opci francesi e dei fondi italiani. E anche le prospettive per il 2023 vanno nella direzione di un proseguimento della crescita".

