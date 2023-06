Google contro l'Ue, 'non condividiamo le accuse'

(ANSA) - BRUXELLES, 14 GIU - "Non condividiamo il punto di vista della Commissione europea e risponderemo di conseguenza." Così il vicepresidente di Google per i servizi pubblicitari globali, Dan Taylor, replicando alla lettera di addebiti emessa da Bruxelles nei confronti di Mountain View per abuso della sua posizione dominante nella filiera ad tech.

"I nostri strumenti di tecnologia pubblicitaria aiutano i siti web e le app a finanziare i propri contenuti e consentono alle aziende di tutte le dimensioni di raggiungere in modo efficace nuovi clienti", evidenzia il rappresentante di Google.

