Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,94%)

(ANSA) - TOKYO, 14 GIU - La Borsa di Tokyo apre la seduta in rialzo, seguendo il consolidamento degli indici azionari statunitensi dopo il dato sull'inflazione Usa ai minimi in due anni e con gli investitori che attendono nuove indicazioni dall'americana Federal Reserve e della Banca del Giappone (Boj) nel corso della settimana.

In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,94% a quota 33.327,48, aggiungendo 308 punti.

Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta ulteriormente sul dollaro a 140,10, e a 151,10 sull'euro. (ANSA).