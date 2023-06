Borsa: Milano chiude in rialzo con sprint Tim e banche

Seduta in rialzo per Piazza Affari (Ftse Mib +0,88% a 27.809 punti) al pari delle altre Borse europee in attesa della Fed e, domani, della Bce.

Sul listino principale sotto i riflettori Tim (+4,5%) . A spingere il titolo la speculazione sul dossier rete che avrà il suo prossimo passo al cda del 19 giugno, quando verrà fatta una prima valutazione delle offerte presentate da Kkr e dal consorzio Cdp/Macquarie.

Lo scenario è movimentato dalle attese per il possibile contributo alla partita di F2i, il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali.

Sugli scudi poi i bancari con Unicredit in testa (+3,27%).

Vendite su Leonardo (-1,76%) e Saipem (-1,75%).

Lente sempre su Mfe che ritraccia dopo due sedute di rally. l titolo B, quello più rappresentativo con dieci diritti di voto, ha chiuso in calo del 2,4% a 0,73 euro, Mfe A in ribasso del 2,8% a quota 0,55. (ANSA).