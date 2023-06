Borsa: l'Europa resta positiva con Wall Street e in attesa Fed

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Le Borse europee confermano l'andamento positivo , sebbene rallentino, con l'avvio di Wall Street e nell'attesa della Fed mentre gli investitori scommettono su una pausa nel rialzo dei tassi. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di mezzo punto con l'immobiliare e gli industriali in testa.

Milano sale dell'1% con il Ftse Mib a 27.836 punti. Sempre in testa Tim (+4,75%) sulla speculazione sul dossier rete. Sempre fiacca Mfe, dopo due giorni di rialzi (le azioni A -3,3%, le B -2%). Mentre lo spread è in saliscendi. Il differenziale è a 164 punti con il rendimento stabile al 4,08%.

Tra le altre Piazze, Francoforte guadagna lo 0,35%, Parigi lo 0,6% e Londra lo 0,24%.

Sul fronte delle commodity, il gas resta sul cambio di passo con il prezzo a 38 euro al megawattora e i Ttf in rialzo del 6,1%.

Sale anche il petrolio con il wti sopra i 70 dollari al barile (+1,2%) e brent a 75 dollari (1,2%).

Quanto ai cambi, l'euro si apprezza sul dollaro con cui scambia a 1,083. (ANSA).