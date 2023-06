Borsa: l'Europa positiva attende Wall Street, Milano +1,4%

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Le Borse europee proseguono in rialzo in vista dell'avvio di Wall Street. Gli investitori guardano alla riunione della Fed in serata ed in prospettiva delle altre banche centrali tra cui la Bce. Dopo il calo dell'inflazione i mercati scommettono su una pausa del rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. In lieve rialzo i titoli di Stato mentre l'euro si rafforza a 1,0809 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,6%. Maglia rosa per Milano (+1,4%). Bene anche Madrid (+1,1%), Parigi (+0,8%), Francoforte (+0,5%) e Londra (+0,4%). I principali listini europei sono sostenuti dalle Tlc (+1%), con Vodafone (+3,2%) dopo la fusione tra Vodafone Uk e Three Uk e la nascita di MergeCo. Acquisti sulle banche (+1,5%) e sull'energia (+0,9%), quest'ultimo comparto con il rialzo del prezzo del petrolio. Il Wti sale dell'1,4% a 70,4 dollari al barile e il Brent a 75,4 dollari (+1,5%). Positive le utility (+0,4%) spinte dal prezzo del gas in calo. Ad Amsterdam le quotazioni cedono il 4,2% a 34,5 euro al megawattora.

A Piazza Affari vola Tim (+5,4%), spinta dalle speculazioni di Borsa sul dossier della Rete. Lo scenario è movimentato dalle attese per il possibile contributo alla partita di F2i, il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali. In luce anche le banche con Mps (+4,2%), Banco Bpm (+3,4%), Unicredit (+3,3%) e Intesa (+2,1%). Fiacca Mfe dopo due giorni di rialzi. Le azioni Mfe di tipo B cedono il 2,8% e quelle di tipo A perdono il 3,9%. Positiva Mondadori (+0,2%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 161 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,07 per cento. (ANSA).