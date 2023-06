Borsa: l'Europa apre debole in vista della Fed

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Le Borse europee aprono deboli in attesa delle decisioni della Fed sulla politica monetaria. Dopo l'inflazione in calo gli investitori scommettono su una pausa del rialzo dei tassi. Fari puntati anche sulle prossime mosse delle altre banche centrali tra cui la Bce.

Avvio in calo per Londra (-0,18%), piatte Francoforte (-0,07%) e Parigi (-0,01%). (ANSA).