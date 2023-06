Borsa: in Europa listini in rialzo guardando alla Fed

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Gli indici guida delle principali Borse in Europa si tengono tutti in terreno positivo guardando alla Fed ma senza grandi scommesse. E già i trader puntano le loro scommesse sulla Bce, con un aumento dei tassi che sembra scontato al prossimo appuntamento di giovedì. Londra sale dello 0,1%, Parigi dello 0,6%, Francoforte dello 0,4%, Madrid dello 0,7% e la migliore è Milano in rialzo dell'1,12 per cento.

Tra i settori da tenere sotto osservazione oggi ci sono le compagnie petrolifere e del gas dopo la decisione di Shell (+0,6%) di aumentare i dividendi, bene anche le auto mentre sensibili ai tassi di interesse ci sono i titoli tecnologici e delle banche. Tra i singoli titoli da segnalare Casino (+21%), i supermercati francesi sul cui salvataggio Xavier Niel insieme a due soci (Matthieu Pigasse e Moez-Alexandre Zouari) ha puntato 1,1 miliardi di euro. (ANSA).