Accenture investe 3 miliardi nell'intelligenza artificiale

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Accenture annuncia un investimento di 3 miliardi di dollari nei prossimi tre anni destinato alla divisione Data & AI "per aiutare le organizzazioni di qualunque settore a progredire in modo rapido e responsabile sfruttando l'intelligenza artificiale per ottenere più crescita, efficienza e resilienza". Lo afferma il gruppo in una nota.

"Oggi c'è un rinnovato e forte interesse verso tutte le aree dell'IA e l'importante investimento che stiamo per attuare nella practice Data & AI aiuterà i nostri clienti ad evolvere dall'interesse all'azione e infine alla creazione di valore in modo responsabile attraverso la condivisione di casi aziendali", ha dichiarato Julie Sweet, Presidente e Ceo di Accenture.

L'investimento mette a frutto decenni di leadership di Accenture nel settore dell'Intelligenza artificiale, campo dove l'azienda vanta più di 1.450 tra brevetti e richieste di brevetto in via di registrazione in tutto il mondo e centinaia di soluzioni sviluppate su misura per clienti di svariati settori, dal marketing al retail, dalla security al manifatturiero. (ANSA).