Wall Street apre in rialzo, Dj +0,22%, Nasdaq +0,72%

(ANSA) - NEW YORK, 13 GIU - Wall Street apre in rialzo con il rallentamento dell'inflaizone americana al 4% e in attesa della Fed. Il Dow Jones sale dello 0,22% a 34.142,81 punti, il Nasdaq avanza dello 0,72% a 13.558,80 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,41% a 4.355,96 punti. (ANSA).