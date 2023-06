Pellicanò confermato alla presidenza dell'Anspc

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Ercole P. Pellicanò è stato confermato alla presidenza dell'Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito - Anspc. E' quanto si legge in una nota secondo cui i vertici sono stati rinnovati per il triennio 2023/2025. Confermato alla presidenza onoraria Salvatore Rossi; alla Vice Presidenza Marcello Messori e Beniamino Quintieri; alla direzione generale Filippo Cucuccio.

Nel consiglio direttivo entrano Enrico Giovannini, Oscar Cosentini, Francesco Minotti e Francesco Paduano, che si aggiungono a Francesco Alfonso, Fabio Cerchiai, Innocenzo Cipolletta, Davide Croff, Maria Bianca Farina, Liliana Fratini Passi, Federico Ghizzoni, Salvatore Maccarone, Valter Mainetti, Marcello Messori, Gaetano Micciché, Enzo Moavero Milanesi, Ercole P. Pellicanò, Beniamino Quintieri, Massimo Sanson, Domenico Siclari, Luca Tomassini, che vengono confermati.

