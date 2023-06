Mfe-Mediaset vola ancora in Borsa, chiude in rialzo del 7%

Ancora una seduta di forte rialzo per Mfe-Mediaset in Piazza Affari: il giorno successivo alla morte del fondatore Silvio Berlusconi il titolo Mfe B, quello più rappresentativo con dieci diritti di voto, ha chiuso in aumento del 7% a 0,75 euro, ai massimi da un anno e mezzo.

Mfe A ha segnato un rialzo finale del 13% a quota 0,56. In aumento anche Prosieben, il gruppo del quale il Biscione è ampiamente primo azionista con quasi il 30% delle quote: il titolo della società tedesca è salito a Francoforte del 2%, così come Mondadori a Milano. Meno coinvolta dall'effetto psicologico Mediolanum, che ha chiuso sulla parità.