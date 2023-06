L'inflazione in Usa rallenta al 4% a maggio

(ANSA) - NEW YORK, 13 GIU - L'inflazione rallenta negli Stati Uniti al 4% in maggio rispetto al 4,9% di aprile. Il dato è migliore delle attese degli analisti che scommettevano su 4,1%.

Su base mensile i prezzi al consumo sono saliti dello 0,1%, in linea con le attese.

L'inflazione americana cala in maggio ai minimi dal marzo del 2021, ma al 4% resta ancora ben oltre il target del 2% della Fed. Il dato sembra confermare la possibile 'pausa' nella campagna dei rialzi dei tassi della Fed a giugno. La banca centrale americana si riunisce oggi e domani comunicherà le sue decisioni di politica monetaria. (ANSA).