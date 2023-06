Italia a Ue, rivedere bilancio e istituire Fondo sovranità

In un documento consegnato alla Commissione la scorse settimana e oggetto dell'incontro tra il ministro per gli Affari Ue Raffaele Fitto e il commissario Ue al Bilancio Johannes Hahn l'Italia sottolinea la necessità di una revisione del bilancio europeo pluriennale (Mff) di fronte al cambio del contesto internazionale. Inoltre, "per evitare la frammentazione del mercato unico la rapida istituzione di un Fondo di sovranità per colmare il gap di risorse negli investimenti strategici, inclusi quelli infrastrutturali, è cruciale e risponde al richiamo urgente formulato in diverse occasioni dal Consiglio europeo", si legge nel documento.