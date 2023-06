Il prezzo del gas chiude con un balzo del 16% a 36 euro

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Il prezzo del gas chiude con un balzo del 16% a 36,05 euro al megawattora, dopo aver toccato un massimo di giornata a 36,6 euro e portandosi ai livelli di maggio scorso.

Sull'andamento delle quotazioni pesano le interruzioni di tre impianti di gas in Norvegia ed in vista di una ondata di caldo in Europa e Asia con un aumento della richiesta di energia elettrica per gli impianti di raffreddamento e di climatizzazione. (ANSA).