Granarolo, 'obiettivo 2 miliardi di fatturato al 2027'

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Granarolo, rafforzata dal recente ingresso nel capitale del Fondo nazionale strategico (Cdp) ed Enpaia, è al lavoro sul nuovo piano industriale 2024-2027. Il direttore generale Filippo Marchi, in un'intervista all'ANSA, ricorda gli obiettivi ambiziosi del gruppo che fanno leva su innovazione e crescita all'estero e anticipa due traguardi: "2 miliardi di fatturato e oltre 1 milione di tonnellate di latte lavorato (+25%) - spiega - mettendo in campo nuove strategie produttive e tecnologie che aumentano sia la qualità che l'efficienza del processo produttivo" e non escludendo possibili acquisizioni.

Il portafoglio del gruppo "resta focalizzato sul 'dairy' (i latticini, ndr) ma l'obiettivo è aumentarne il valore, puntando sul settore premium e guardando ai segmenti che crescono di più come quello proteico, quello relativo al benessere (a minor contenuto di sale e di grassi) e quello dei consumi 'fuori casa'" spiega il manager. La crescita si indirizzerà soprattutto all'estero per aumentare la quota di export per arrivare al 50% del fatturato, da un peso attuale del 40% circa; in un mercato dell'export caseario italiano che vale circa 5 miliardi, Granarolo vuole raddoppiare la sua 'fetta' e punta al 20 per cento. "I mercati a cui guardiamo sono Francia, Uk e America del Nord, Usa e Canada", precisa Marchi. Nel mirino c'è però la Germania dove Granarolo si sta guardando intorno in termini di M&A perchè, spiega, "ci sono tante opportunità". Inoltre "dopo il Covid sono riprese dinamiche interessanti anche nel Far East (Cina, Corea, Filippine, Thailandia e Giappone), qui lavoriamo in modo attivo e ci sono diverse opportunità".

Fiore all'occhiello del nuovo piano, anticipa Marchi, sarà il nuovo Innovation Center. Dopo l'esperienza di Agrofood BIC avviata nel 2019 con altre società ora Granarolo vuole unificare le competenze e passare da una logica verticale a una logica di processo: sarà uno spazio di 3 piani su oltre 3 mila metri quadri a Bologna con spazi dedicati esperienziali, che unirà digitalizzazione, made in Italy, sostenibilità. (ANSA).