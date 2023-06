Fitto vede il commissario Ue Hahn, prioritario garantire un uso flessibile delle risorse

In un documento consegnato alla Commissione la scorse settimana e oggetto dell'incontro tra il ministro per gli Affari Ue Raffaele Fitto e il commissario Ue al Bilancio Johannes Hahn l'Italia sottolinea la necessità di una revisione del bilancio europeo pluriennale (Mff) di fronte al cambio del contesto internazionale. Inoltre, "per evitare la frammentazione del mercato unico, la rapida istituzione di un Fondo di sovranità per colmare il gap di risorse negli investimenti strategici, inclusi quelli infrastrutturali, è cruciale e risponde al richiamo urgente formulato in diverse occasioni dal Consiglio europeo", si legge nel documento.

Al centro del colloquio che il ministro Fitto ha avuto con il commissario europeo a Strasburgo, la revisione del Quadro Finanziario Pluriennale, alla luce del documento di posizione del governo italiano, frutto di un lavoro condiviso con il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e le diverse amministrazioni, inviato la scorsa settimana al Commissario, e in vista delle proposte in materia che la Commissione europea presenterà nelle prossime settimane.

Il Ministro Fitto ha sottolineato la necessità di una revisione mirata del bilancio europeo all'altezza delle sfide che abbiamo davanti, dal rafforzamento dell'autonomia strategica e della competitività delle nostre economie, al ruolo della dimensione esterna in materia di migrazione.

Il Ministro ha inoltre indicato le priorità del Governo italiano non solo nella necessità di mobilizzare nuove risorse per la creazione di un Fondo di sovranità ambizioso, ma anche di garantire un uso flessibile di quelle esistenti. Fitto ha espresso la volontà di una piena collaborazione del governo italiano per giungere in tempi rapidi ad una definizione della revisione di medio termine.

Per il ministro per gli Affari Ue, il Sud la Coesione e il Pnrr, il rientro a Roma da Strasburgo è previsto nel pomeriggio. Per le 19 è previsto infatti, secondo quanto si apprende, l'incontro a porte chiuse con la direttrice generale a capo della task force Pnrr della Commissione Europea, Céline Ganer.