Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,75%)

(ANSA) - TOKYO, 13 GIU - La Borsa di Tokyo prende spunto dal consolidamento degli indici azionari statunitensi e inizia gli scambi in rialzo, con gli investitori che attendono maggiori ragguagli dalle riunioni dell'americana Federal Reserve e della Banca del Giappone (Boj) in programma questa settimana.

In apertura l'indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,75% a quota 32.676,53, con un guadagno di 242 punti. Negli scambi valutari lo yen perde terreno sul dollaro a 139,40, e a 150,10 sull'euro. (ANSA).