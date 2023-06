Borsa: Milano sale con Interpump e Stm, corre ancora Mfe

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Piazza Affari avvia la seduta in rialzo (+0,28%) in vista di una due giorni che vedrà prima la Fed mercoledì e la Bce giovedì annunciare le rispettive decisioni sui tassi. L'ottimismo per una pausa della stretta monetaria negli Usa e per un avvicinarsi della fine anche in Europa, in scia al rallentamento dell'inflazione, sostiene anche oggi le Borse europee.

Sul listino milanese si mettono in luce Interpump (+1,9%), Stm (+1,6%), Cnh (+1,1%), Inwit (+1%) e Stellantis (+1%). In recupero anche Tim (+0,9%), alle prese con il nodo della rete e il cui cda dovrebbe domani cooptare Luciano Carta. Fiacche invece le banche e le utilities con Mps (-1,1%) che paga il raffreddarsi dei discorsi sul risiko, davanti a Bper (-0,8%) e Intesa (-0,5%). Erg ed Hera cedono lo 0,8%, Snam lo 0,6%. Fuori dal Ftse Mib continuano a correre i titoli Mfe, con le azioni A che avanzano del 3,2% e quelle B dell'1,5%, con la speculazione che alimenta gli scenari di un disimpegno della famiglia Berlusconi. (ANSA).