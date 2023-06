Borsa: Milano chiude in rialzo con energia e auto, corre Mfe

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - La Borsa di Milano (+0,57%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei dopo l'inflazione Usa ed in vista delle decisioni delle banche centrali. Piazza Affari è stata spinta dall'andamento positivo delle auto e dell'energia. Lo spread tra Btp e Bund conclude in calo a 162 punti, con il rendimento del decennale italiano stabile al 4,04 per cento.

Ancora un seduta di decisi rialzi per le quotate della famiglia Berlusconi. Mfe brilla con le azioni di tipo B, con dieci diritti di voto, che guadagnano il 7% a 0,75 euro, ai massimi da un anno e mezzo. Le azioni di tipo A, con un diritto di voto, registrano un balzo del 13% a quota 0,56. Bene anche Mondadori che guadagna l'1,9% a 2,02 euro.

Nel listino principale brilla Cnh (+3,1%). Si mettono in mostra anche Iveco (+2,2%) e Stellantis (+1,7%). Il rialzo del prezzo del petrolio spinge il comparto dell'energia. In crescita Tenaris (+2,4%), Saipem (+1,8%) ed Eni (+1%). Seduta positiva anche per la farmaceutica con Recordati (+2,6%) e Diasorin (+0,1%). In ordine sparso le banche con Mps che guadagna l'1,7%, Intesa e Bper (+0,2%) mentre chiude in calo Banco Bpm (-0,3%), piatta Unicredit (+0,03%).

Il balzo del prezzo del gas pesa sulle utility. In flessione Enel (-0,6%), Hera (-0,5%), Erg (-0,3%), piatta A2a (-0,03%).

(ANSA).