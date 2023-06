Borsa: Milano apre in rialzo (+0,37%)

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Avvio in rialzo per Piazza Affari.

Il listino milanese inizia le contrattazioni in progresso dello 0,37% a 27.510 punti, mentre gli occhi degli investitori sono puntati sulle decisioni della Fed e della Bce di domani e giovedì, con la prima che dovrebbe mettere in pausa la stretta monetaria e la seconda che dovrebbe alzare i tassi di un quarto di punto. (ANSA).