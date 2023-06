Borsa: l'Europa sale dopo Wall Street e l'inflazione Usa

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Le Borse europee proseguono positive dopo l'avvio di Wall Street. I mercati hanno ritrovato la strada dei rialzi dopo il dato che registra un calo dell'inflazione negli Stati Uniti ed in vista delle decisioni delle banche centrali attese nei prossimi giorni. Gli investitori scommettono sulla possibilità che la Fed si avvii verso una pausa sul rialzo dei tassi. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0806 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,5%. Positiva Milano e Francoforte (+0,6%), Parigi (+0,4%), Londra (+0,3%) mentre è in controtendenza Madrid (-0,2%). I principali listini europei sono sostenuti dal comparto tecnologico (+1,5%). Bene anche l'energia (+0,9%), con il prezzo del petrolio in volata. Il Wti sale del 2,9% a 69,1 dollari al barile e il Brent a 74 dollari (+3%).

Tra i comparti azionari bene le auto (+0,6%), le banche (+0,1%), le assicurazioni (+0,2%). In flessione le utility (-0,3%), con il gas che rialza la testa. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo del 10% a 34,2 euro al megawattora, dopo aver toccato un massimo di giornata a 35 euro.

Volatili i rendimenti dei titoli di Stato. Dopo un netto calo a ridosso del dato dell'inflazione hanno imboccato la strada dell'incertezza. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 165 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,04%. (ANSA).