Borsa: l'Europa sale con l'ottimismo sulla Fed e la Bce

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Borse europee in rialzo, in scia ai listini asiatici, con la propensione al rischio degli investitori che si alimenta dell'ottimismo sulla fine dei rialzi dei tassi da parte della Fed nella riunione di domani.

I dati finali sull'inflazione in Germania e Spagna, confermano la frenata registrata con le stime preliminari e lasciano sperare in un avvicinarsi del picco dei tassi anche in Europa, con il mercato che scommette ancora su due rialzi di 25 punti base da parte della Bce, il primo dei quali dovrebbe essere annunciato dopo la riunione di giovedì. Contribuisce al buonumore dei listini anche il sostegno monetario in Cina, con il taglio dei tassi a breve che lascia presagire in un intervento anche su quelli a medio termine.

Parigi avanza dello 0,6%, Francoforte dello 0,4%, Milano dello 0,2% e Londra dello 0,1% mentre i future su Wall Street, che si attende nel pomeriggio una decisa frenata dell'inflazione, lasciano presagire un avvio in rialzo della Borsa americana. Sui listini si mettono in luce i titoli tecnologici e minerari mentre sono deboli le banche e le utilities. A Piazza Affari avanzano Interpump (+1,8%), Prysmian (+1,5%) e Stellantis (+1,5%) mentre faticano Snam (-0,8%), Hera (-0,8%) e Banco Bpm (-0,7%).

Poco mossi i titoli di Stato mentre lo spread Btp-Bund risale a quota 169 punti base e il rendimento del decennale italiano si mantiene al 4,05%. Sul fronte energetico, secondo giorno di vendite per il gas, con i future Ttf di Amsterdam che tornano sotto i 30 euro al megawattora (-4,4% a 29,7 euro), con i trader che vedono i rischi di rigidità sull'offerta temperati dalle alte scorte e dalla domanda ancora debole. In llieve rialzo invece il greggio con il Wti che sale dello 0,4% a 67,5 dollari al barile e il Brent che avanza dello 0,6% a 72,4 dollari.

(ANSA).