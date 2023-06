Borsa: l'Europa chiude in rialzo,si guarda a banche centrali

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Le Borse europee chiudono in rialzo, dopo il calo dell'inflazione negli Usa ed in scia con Wall Street. L'attenzione degli investitori si sposta ora sulle decisioni delle banche centrali attese in settimana. Dopo il dato dei prezzi al consumo negli Stati Uniti ci si attende una pausa del rialzo dei tassi da parte della Fed. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0787 sul dollaro.

Archiviano la seduta in terreno positivo Francoforte (+0,83%), Parigi (+0,56%) e Londra (+0,32%). (ANSA).