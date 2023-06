Borsa: l'Europa apre in rialzo, Francoforte +0,75%

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Avvio in rialzo per le Borse europee, con gli investitori che guardano alla decisione sui tassi di mercoledì della Fed, che dovrebbe segnare una pausa nella stretta monetaria, e a quella di giovedì della Bce, che invece dovrebbe alzare di un quarto di punto il costo del denaro. Sull'ottimismo per la fine della stretta monetaria negli Usa, a Francoforte l'indice Dax sale dello 0,75% a 16.218 punti, a Parigi il Cac 40 avanza dello 0,55% a 7.290 punti e a Londra il Ftse 100 guadagna lo 0,25% a 7.589 punti. (ANSA).