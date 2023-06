Tassoni festeggia i 230 anni con un francobollo celebrativo

(ANSA) - TRENTO, 12 GIU - Molto è cambiato dalla nascita della spezieria nella seconda metà del 1700, divenuta farmacia nel 1793 e poi acquisita dal Marchese Tassoni che le diede il nome, riconosciuta come la più antica azienda della località lombarda, a cui resta indissolubilmente legata. Tassoni, realtà simbolo del Made in Italy nata a Salò, sulla sponda occidentale del lago di Garda, celebra una storia di 230 anni con l'emissione di un francobollo dedicato, che rientra nella serie tematica 'Eccellenze del sistema produttivo ed economico'.

L'annullo del francobollo voluto da Poste Italiane e ministero delle Imprese - sottolinea una nota - è avvenuto questa mattina al Municipio di Salò in presenza del funzionario di Poste Italiane Claudio Vescovi e dell'amministratore delegato del gruppo Lunelli e presidente Tassoni Matteo Lunelli, accolti dal vicesindaco Federico Bana. Il francobollo dedicato all'azienda, parte del gruppo Lunelli dal 2021, raffigura l'iconica bottiglietta di Cedrata. Stampato in 270.000 esemplari, verrà distribuito a livello nazionale ed entrerà a far parte del museo di Poste Italiane. (ANSA).