Patuelli, 'guerra e inflazione pesano ma non rassegniamoci'

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Non ci dobbiamo rassegnare e fermarci ma reagire", un "po' come quando i miei conterranei spalavano l'acqua cantando Romagna mia'".

Lo afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli nel suo intervento al congresso Fabi dove ha elencato i pericoli e i rischi in arrivo per l'economia e le banche fra guerra, tassi e inflazione. Il banchiere ha sottolineato come "ci sono 4 mesi di calo della produzione industriale e una riduzione delle esportazioni senza tenere conto degli incalcolabili danni dell'alluvione" oltre agli effetti dell'aumento dei tassi di interesse delle banche centrali "che non bastano per sconfiggere l'inflazione". Patuelli ha rilevato poi che "ci sono anche fattori speculativi" sui prezzi. (ANSA).