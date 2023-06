Mfe chiude in deciso rialzo, Borsa specula sulla vendita

Seduta in deciso rialzo per i titoli di Mfe, la holding di diritto olandese quotata a Piazza Affari cui fa capo il gruppo televisivo Mediaset. Nel giorno della scomparsa di Silvio Berlusconi il titolo in chiusura ha guadagnato nella categoria A il 5,86% a 0,5 euro riducendo la distanza rispetto all'azione di categoria B (+2,32% a 0,70) alla quale sono assegnati 10 diritti di voto.

Il mercato scommette sull'ipotesi possa essere venduta dagli eredi anche se la volata vista in mattinata in Borsa si è ridotta nel finale.

Le stesse speculazioni non hanno riguardato Mondadori (+1,54%), né tanto meno la partecipata Mediolanum (+0,39%).