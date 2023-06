Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 171 punti

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Avvio in calo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale scende a 171 punti, rispetto ai 172 della chiusura di venerdì. In flessione anche il rendimento del decennale italiano che si attesta al 4,08%, rispetto al 4,1% della vigilia. (ANSA).