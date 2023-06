Lindner, 'sul Mes troveremo un terreno comune con l'Italia'

Mi aspetto che l'Italia "ratifichi il trattato del Mes in un periodo di tempo abbastanza breve, dopo che avremo scambiato opinioni sugli sviluppi futuri dei prossimi anni. Credo che il governo italiano si sia posto alcune domande e il direttore del Mes Pierre Gramegna sarà sicuramente in grado di rispondere a tutte. Sono convinto che troveremo un terreno comune". Lo dichiara il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner in un'intervista al pool di agenzie di stampa riunite nella European Newsroom, tra cui l'ANSA.

Nella riforma del Patto di stabilità "abbiamo bisogno di una garanzia che ci sia un livello minimo di riduzione del debito all'anno e l'1% non è eccessivamente ambizioso in tempi normali", aggiunge Lindner. "Quanto tempo ci vorrebbe per tornare alla regola del 60% (il rapporto massimo debito/Pil previsto dai trattati Ue, ndr) per la nostra salvaguardia comune? Non avverrebbe nell'arco della mia vita. Quindi, penso che non sia eccessivamente ambizioso".