Il petrolio è in calo, Wti scende sotto 70 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Il prezzo del petrolio è in calo questa mattina. Il Wti americano per l'1,15% scendendo sotto 70 dollari al barile a 69,4. Segno meno anche per il Brent che sulla piazza di Londra arretra dell'1,12% a 73,9 dollari.

(ANSA).