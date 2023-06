Borsa: Milano bene intonata, fari accesi su Mfe

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Milano archivia con un guadagno dello 0,91% la prima seduta di una settimana che vedrà la Fed e la Bce decidere sui tassi. A dominare la giornata a Piazza Affari è stata la reazione dell'ammiraglia Mfe alla morte del fondatore e maggiore azionista, Silvio Berlusconi, sulle scommesse che con la successione possa profilarsi una vendita del gruppo televisivo: l'azione di categoria A è salita del 5,86%, la B del 2,32%.

Diverso il discorso per Mondadori (+1,54%) e, nel paniere principale, per Mediolanum (+0,39%) dove il mercato non vede spazi per eventuali cambi di direzione.

Tra i big del listino la migliore è stata Prysmian (+3,14%) con Stm (+3,06%) e Moncler (+1,96%) . Maglia nera a Tim (-1,83%) per l'incertezza sulla rete, seguita da Saipem (-1,4%) e Mps (-1,33%). (ANSA).