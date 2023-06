Borsa: l'Europa positiva guarda a banche centrali, Milano +0,5%

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Le Borse europee proseguono positive in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. L'attenzione degli investitori si concentra sulle riunioni in settimana della Fed e della Bce e sul dato dell'inflazione negli Stati Uniti. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0780 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,3%. In rialzo Francoforte (+0,7%), Parigi (+0,6%), Milano (+0,5%), Madrid (+0,3%), piatta Londra (+0,02%). I listini sono sostenuti dalle auto (+1,4%), con Volkswagen (+1,9%) che presenterà un piano di riorganizzazione. Bene anche le banche (+0,2%), con Ubs (+0,7%) che ha chiuso l'operazione di acquisizione di Credit Suisse (+0,9%).

Nel Vecchio continente salgono anche le utility (+0,3%) con il prezzo del gas che scende a 29,5 euro al megawattora. In flessione l'energia (-1,1%), con il petrolio in calo. Il Wti scende a 68,4 dollari al barile (-2,4%) e il Brent a 73,2 dollari (-2,1%). In netto calo i rendimenti dei titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund a 170 punti, a minimi da aprile 2022, e con il tasso del decennale italiano al 4,05% (-4 punti base).

A Piazza Affari corrono Prysmian (+3,1%) e Italgas (+1,8%).

Bene anche Stellantis (+1,3%) e Stm (+1,1%). Acquisti su Mfe con le azioni B in aumento del 4,4% e quelle A (+7,3%). Sale Mondadori (+1,4%). Nel listino principale in calo Mps (-2%), dopo il tonfo della vigilia con il disinteresse di Bper (+0,8%) per eventuali nozze. Male Tim (-1,2%), con il rilancio delle offerte per la Rete e la bocciatura da parte del socio francese Vivendi. (ANSA).