Borsa: l'Europa apre in rialzo e guarda a banche centrali

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Le Borse europee aprono in rialzo in vista delle riunioni delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi. In settimana sono attese le decisioni della Fed e della Bce e gli investitori cercano spunti sulle prossime decisioni, anche in vista dell'inflazione negli Stati Uniti. Sul fronte valutario l'euro è poco mosso a 1,0747 sul dollaro.

Avvio positivo per Francoforte (+0,65%), Parigi (+0,51%), Londra (+0,42%). (ANSA).