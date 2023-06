Borsa: l'Asia chiude positiva,si guarda alla crescita cinese

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Le Borse asiatiche chiudono positive mentre gli investitori cercano spunti sulle prossime mosse delle banche centrali sul rialzo dei tassi. Tiene banco il tema della crescita economica della Cina, dopo la pubblicazione di una serie di dati che indicano un rallentamento dell'economia.

In rialzo Tokyo (+0,52%). Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro, a un livello di 139,50, e poco sotto i 150 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso avanzano Hong Kong e Shanghai (+0,2%), Shenzhen (+1%) e Mumbai (+0,1%). In calo Seul (-0,4%).

Giornata scarna di dati macroeconomici. Dagli Stati Uniti attese le aspettative di inflazione dei consumatori e il bilancio del budget federale. (ANSA).