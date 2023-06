Bonomi, 'serve grande operazione verità sul Pnrr'

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Sul Pnrr "dobbiamo fare oggi una grande operazione verità: dire cosa possiamo veramente realizzare, cosa ci aspettiamo di fare come contributo alla crescita del Paese. E quello che non riusciamo a realizzare dobbiamo dire che non ci interessa". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi intervistato ad Agorà mettendo in risalto che molte risorse del Pnrr sono a debito. "Non ha senso - ha detto - se devo indebitare mio figlio per un progetto che non contribuisce alla crescita del Paese". (ANSA).