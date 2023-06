Patuelli,'ora spostare i depositi sugli investimenti'

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Con la ripresa dell'inflazione è più che naturale che la parte eccedentaria dei depositi in conto corrente, utili per pagamenti, sia indirizzata verso vere forme di investimento finanziario o industriale". Lo afferma il presidente Abi Antonio Patuelli in un intervento su Il SOle 24 ore secondo cui "in tal senso deve essere pure valutata la riduzione dei depositi nei conti correnti bancari italiani che non dipende solamente dalle difficoltà economiche, purtroppo, di tanti italiani, ma anche dagli investimenti di liquidità dei risparmiatori verso certificati di deposito comunque definiti, obbligazioni e altre forme di investimento finanziario e industriale più capaci di fronteggiare i rischi dell'inflazione per i risparmi".

Il banchiere ha anche affrontato il tema dell'adeguamento dei tassi sulla raccolta: "non sono cresciuti solamente i tassi di interesse delle banche centrali e quelli sui prestiti, ma anche i tassi sulle varie forme di investimento della liquidità.

Infatti, le banche commerciali sono inevitabilmente competitive, nelle offerte dei rendimenti per forme di investimento finanziario a medio e lungo termine, con i tassi sui titoli di Stato". E precisato come "dati più recenti della Bce riguardo ai tassi di interesse per i depositanti sono relativi allo scorso mese di aprile e, quindi, non possono tenere anche conto dei successivi aumenti. Comunque, ad aprile, la media dei tassi di interesse in Italia sui depositi con durata prestabilita era cresciuta al 2,3%, superiore all'1,85% della media nell'area dell'euro. Ad aprile anche la remunerazione media, evidentemente più limitata, dei depositi nei conti correnti in Italia era cresciuta allo 0,29%, superiore alla remunerazione per similari conti presso operatori non bancari ed anche superiore allo 0,26% della media dell'area euro". (ANSA).