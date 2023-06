Strisciuglio (Rfi),siamo capaci di spendere i fondi del Pnrr

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Siamo capaci, siamo capaci. E siamo al lavoro in maniera incessante". Risponde così l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Gianpiero Strisciuglio, alla domanda se il gruppo sia in grado di spendere le risorse del Pnrr al Forum in Masseria. Strisciuglio indica che "al momento Rfi ha aperti 4 mila cantieri sull'infrastruttura ferroviaria sia di manutenzione che di sviluppo". "Oggi l'80% delle risorse assegnate a Rfi nel Pnrr è in fase di realizzazione attraverso progettazioni esecutive o cantieri" aggiunge e in particolare sull'alta velocità Bari-Napoli "siamo lanciatissimi". (ANSA).