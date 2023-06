Salvini, per le infrastrutture spenderemo tutti i fondi Pnrr

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Sulle infrastrutture "spenderemo tutto e soprattuitto bene" i fondi Pnrr. Lo afferma il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini secondo cui "al Mit abbiamo 60 miliardi di questi fondi Pnrr" e spenderemo per "il macro come l'alta velocità e il micro per gli appartamenti per studenti, l'asilo, nido o la caserma". Se "c'è qualcosa che tecnicamente non è possibile realizzare in tempo perchè non ci sono microchip i fondi pnrr li uso per altro" ha aggiunto.

"Per i lavori del Ponte sullo Stretto" la partenza è prevista per "primavera 2024, se fossi più prudente direi l'estate ma a me piacciono le sfide". Lo ribadisce il vicepremier e ministro dei trasporti Matteo Salvini intervenendo a Forum in Masseria auspicando che sul tema infrastrutture "la politica si unisca".

Salvini è quindi tornato a sottolineare come il Ponte "non sarà una cattedrale nel deserto". "Anche io 15 anni fa" lo dicevo ma "ora stiamo investendo miliardi nelle infrastrutture di Sicilia e Calabria e sarà vero il contrario. Rischiamo di velocizzare il treno fino a Reggio e poi lì avere una cesura di due ore per attraversare lo Stretto". (ANSA).