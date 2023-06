Pubblicato bando di vendita per la Blutec Termini Imerese

(ANSA) - TERMINI IMERESE, 09 GIU - Pubblicato il bando per la vendita dell'ex Blutec di Termini Imerese. Il termine per presentare le offerte per l'acquisto di Bu Termini Imerese, facente capo alla società Blutec Spa in amministrazione straordinaria, è il 15 settembre 2023, alle 13. (ANSA).