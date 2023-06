Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, "alla luce di quanto emerso nel corso dei lavori della Commissione di allerta rapida, ha dato mandato al Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, di avviare le azioni necessarie per una più stretta collaborazione con le Regioni per il monitoraggio delle dinamiche di variazione nei territori.

Il contrasto all'inflazione è una priorità del governo". Lo si apprende da una nota del Mimit.