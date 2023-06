Lindner, 'sulla riforma del Patto c'è rischio di stallo'

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Nella trattativa per la riforma del Patto di stabilità e crescita dell'Ue al momento "non esiste ancora un punto di caduta, una soluzione che convince tutti".

E' l'avvertimento del ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner in un'intervista al Financial Times. L'Ue mira a trovare un'intesa inter-istituzionale sulla riforma della governance economica proposta dalla Commissione entro quest'anno, prima cioè che scada la sospensione delle regole in vigore. (ANSA).