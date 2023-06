Il 16 giugno l'acconto Imu, versamenti per 11 miliardi

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Si avvicina la scadenza per il versamento dell'acconto Imu per il 2023 del prossimo 16 giugno dove "gli italiani si preparano a versare 11 miliardi di euro, il cui gettito complessivo annuo sarà di 22,1 miliardi di euro (18,1 miliardi di euro ai Comuni e 4 miliardi allo Stato)". È quanto emerge dal rapporto Imu 2023 (primo semestre) elaborato dal Servizio Uil Lavoro, Coesione e Territorio.

Saranno chiamati ai versamenti oltre 25,3 milioni di proprietari (il 41% sono lavoratori dipendenti e pensionati) di immobili diversi dall'abitazione principale (seconde case, seconde pertinenze, negozi, capannoni, alberghi ecc.).

Il costo medio complessivo dell'Imu calcolato su una "seconda casa", ubicata in un capoluogo di provincia - spiega Ivana Veronese, Segretaria Confederale Uil - sarà di 1.074 euro medi (537 euro per l'acconto di giugno), con punte di oltre 2 mila euro nelle grandi città. (ANSA).