Btp Valore oltre 220 milioni poco dopo l'avvio, oggi si chiude

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Il Btp Valore raccoglie oltre 220 milioni di euro poco dopo l'avvio dell'ultima giornata di collocamento che ci concluderà alle ore 13:00. Al momento i contratti sottoscritti pari a 6.933. Al termine del collocamento saranno resi noti i tassi definiti che non potranno essere inferiori a quelli già comunicati l'1 giugno pari al 3,25% per i primi due anni ed al 4% per il secondo biennio.

Al termine della seduta di ieri, al raccolta complessiva dei quattro giorni di collocamento del Btp Valore si è attestata oltre 17 miliardi di euro, il valore più elevato mai registrato nelle emissioni retail, superando di circa 3 miliardi il sedicesimo Btp Italia. (ANSA).